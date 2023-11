Leao, risposta da campione. E ora Pioli si aspetta questa svolta

Leao ha risposto da Rafael vero campione nella sfida di martedì sera tra Milan e PSG: ora Pioli si aspetta continuità di prestazioni

Rafael Leao è stato il grande protagonista della sfida vinta dal Milan martedì sera contro il PSG. Non solo il gol del pareggio ma una prestazione a tutto tondo, continua per tutti i 90 minuti anche in fase difensiva, che ha zittito critici e opinionisti.

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, adesso Pioli si aspetta continuità di prestazioni: non più il ragazzo indolente che concede qualche sgasata decisiva durante le partite ma testa e attitudine da campione. Martedì Leao ha fatto Mbappé: è quella la strada per consacrarsi definitivamente.