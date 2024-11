Leao Portogallo, il Milan si complimenta con Rafa dopo il gol alla Polonia: «Continua sulla scia della doppietta di Cagliari». La dedica

Il Milan attraverso il proprio sito ha fatto una dedica particolare a Leao che ieri sera ha segnato col Portogallo contro la Polonia.

LA DEDICA – Sono stati tanti i rossoneri protagonisti, con le rispettive nazionali, nella serata di venerdì 15 novembre. Impossibile non iniziare da Rafa Leão, che ha continuato sulla scia della doppietta di Cagliari andando a segno in Portogallo-Polonia a Porto. Dopo una prima ora di grande equilibrio il gol del numero 10 rossonero – un colpo di testa in tuffo, su cross di Nuno Mendes, a completare un contropiede lanciato dallo stesso Rafa – ha aperto il tabellino per la squadra di Martínez che si è imposta per 5-1, sigillando il primo posto nel girone di Nations League.