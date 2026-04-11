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Leao serata storta, Milan Udinese non è la sua gara: spunta il retroscena che fa riflettere – FOTO
Leao non era in serata e oltre alla prestazione c’è anche un altro elemento svelato nel post partita che fa riflettere
Rafael Leao ha offerto una prova tutt’altro che positiva in Milan-Udinese. Il numero 10 è uscito al 78′ del match tra i fischi dello Stadio San Siro, con i tifosi rossoneri che si aspettano di più dal proprio attaccante portoghese.
In tutto questo spunta anche un retroscena, raccontato dall’inviato di DAZN Giovanni Barsotti nel corso del post partita, che ha quasi del comico ma che fa riflettere su come stesse Leao dal punto di vista mentale e della concentrazione.
Leao stava per uscire dal campo, ma non toccava a lui. Era il 10 di Zaniolo
Circa 10 minuti prima della sua sostituzione, precisamente al minuto 66, vede sul tabellone luminoso il numero 10 e allora fa per uscire dal campo. Va al lato si abbassa addirittura i calzettoni e tira via i parastinchi.
Per poi rendersi conto solamente in un secondo momento che in realtà era l’Udinese ad effettuare il cambio, dunque toccava a Nicolò Zaniolo lasciare il terreno di gioco.