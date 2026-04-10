Leao in dubbio nel 4-3-3? In Milan-Udinese, c’è un’altra opzione per la fascia sinistra

Leao non è sicuro di una maglia da titolare qualora si dovesse scendere in campo con il 4-3-3

Massimiliano Allegri contro l’Udinese potrebbe scendere in campo con il 4-3-3. Sulle fasce in difesa c’è a destra Athekame e a sinistra Bartesaghi. Per quanto riguarda il tridente invece l’ipotesi iniziale dovrebbe essere Pulisic-Gimenez-Leao, ma non è sicuro al 100%.

Infatti, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, non è da escludere l’opzione Nkunku che potrebbe partire largo a sinistra al posto dell’attaccante portoghese.

4-3-3 o 3-5-2 la scelta nella rifinitura

“Per nuove vittorie servono nuovi gol; per nuovi gol servono nuove soluzioni: il tridente è una possibilità a cui Max Allegri aveva aperto a parole dopo la sconfitta del Maradona, e nei fatti dall’allenamento di ieri, quando ha esercitato la squadra con un attacco a tre punte. Per la verità, Max ha provato anche il solito 3-5-2: solo oggi, nella rifinitura, trarrà le conclusioni”, così La Gazzetta dello Sport.

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