Leao Milan, Trevisani lo DIFENDE: «Perchè ce l’hanno TUTTI con lui? Il problema è un ALTRO calciatore»

Leao-Milan, Riccardo Trevisani, noto giornalista, ha difeso il portoghese dalle tante critiche ricevuto nelle ultime ore: le dichiarazioni

Intervenuto a Cronache di Spogliatoio, Riccardo Trevisani, noto giornalista, ha parlato così di Leao, esterno del Milan e del Portogallo:

PAROLE – «Ma perché lui sì e gli altri so tutti bravi? Perché Leao, perché sempre Leao? Perché ce l’avete tutti con Leao? Perché sapete che è talmente tanto più forte che se non sfascia la partite tutte le volte è una sega. E no! Io ho una sorta di protezione perché è un bersaglio continuo di tutti e lo è stato, non oggi che è sette milioni all’anno, numero 10 e bla, bla, bla, ma da quando è arrivato. E’ sempre stato un “Eh però…”, “Eh ma Leao…”, “Eh ma non segna… E’ pazzesco. In una generazione che non riesce a crescere all’ombra del loro nonno, perché tra un po’ c’hai l’età che può avere un nonno, 30 anni in più praticamente c’ha Ronaldo rispetto ai giocatori giovani del Portogallo, ce la prendiamo, invece con anziché con chi fa giocare uno che c’ha 40 anni per 90 minuti, ce la prendiamo con i ragazzini che non riescono a diventare grandi. Ma finché camminano con la bicicletta con le rotelle, piccole, non diventeranno mai grandi. Levagli Ronaldo, falli crescere, responsabilizzali, perché loro saranno sempre lì, che arrivano fuori dall’area di rigore e passano la palla a Ronaldo».