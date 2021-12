Leao Milan: rinnovo più vicino. Due offerte rifiutate dall’estero

Leao Milan: rinnovo tra il portoghese e i rossoneri è sempre più vicino. Intanto, Mendes ha rifiutato due offerte rifiutate dall’estero

Leao Milan, le prove per il rinnovo continuano e sembrano viaggiare sui binari giusti. Secondo quanto riferisce Calciomercato.com, infatti, Mendes e la società di via Aldo Rossi sono ormai concordi ha rinnovare l’esterno rossonero fino al 2026, con l’ingaggio che arriverà a sfiorare i 4 milioni di euro.

Intanto, nei giorni scorsi Jorge Mendes ha dovuto rispedire due offerte al mittente per Leao. Una dalla Germania (ipoteticamente il Borussia Dortmund) e l’altra dall’Inghilterra. Insomma, Leao è ambito da molti ma il Milan non ha nessuna intenzione di perderlo e, di conseguenza, è pronto a tutto per blindarlo.