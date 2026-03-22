Leao Milan, niente Portogallo per l’attaccante? Gli aggiornamenti. Segui le ultimissime sui rossoneri

La vittoria ottenuta ieri dal Milan contro il Torino ha lasciato in dote tre punti preziosi, ma anche qualche punto interrogativo sulle condizioni fisiche dei suoi protagonisti. Al centro dell’attenzione c’è Rafael Leao, il talentuoso esterno offensivo portoghese, numero 10 e trascinatore tecnico della squadra, che è stato costretto a saltare l’impegno di San Siro a causa di un riacutizzarsi del problema all’adduttore. Un infortunio che preoccupa l’ambiente rossonero proprio alla vigilia della sosta per le nazionali.

Le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa

Al termine della sfida contro i granata, l’allenatore Massimiliano Allegri, tecnico livornese che ha saputo dare solidità tattica e pragmatismo alla formazione milanese, ha fatto il punto della situazione in conferenza stampa. Allegri si è mostrato piuttosto ottimista circa la permanenza del calciatore in Italia: “Credo che verrà sconvocato, anzi, credo che l’abbiano già fatto. Ha un estremo bisogno di riposare e va solo ringraziato per l’incredibile sforzo profuso fino a questo momento”.

Nonostante l’auspicio della guida tecnica, al momento non sono ancora giunte comunicazioni ufficiali da parte della federazione lusitana. Tuttavia, la strategia del Diavolo è chiara: preservare l’integrità fisica del proprio fuoriclasse in vista della volata finale della stagione.

L’intervento del DS Igli Tare presso la Nazionale Portoghese

Per sbloccare la situazione, secondo quanto riportato da Tuttosport, entrerà in azione in prima persona Igli Tare, il direttore sportivo rossonero noto per la sua fermezza e le spiccate doti diplomatiche nel gestire i rapporti internazionali. Tare si metterà in contatto immediato con lo staff medico e tecnico della nazionale del Portogallo per chiedere ufficialmente che il giocatore venga esentato dalle prossime due amichevoli.

L’obiettivo del club di via Aldo Rossi è permettere a Leao di svolgere un programma di recupero personalizzato a Milanello. Rimanere in Italia consentirebbe al numero 10 di lavorare a stretto contatto con Massimiliano Allegri e i fisioterapisti del club, evitando i rischi di lunghi viaggi e carichi di lavoro eccessivi per impegni non ufficiali.

Trattenere l’attaccante a Carnago sarebbe un colpo fondamentale per il Milan, garantendo ad Allegri di avere la sua stella polare al massimo della forma per il rush conclusivo del campionato. Si attendono aggiornamenti ufficiali nelle prossime ore, ma la mediazione di Igli Tare sembra essere la chiave per risolvere il caso.