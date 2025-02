Leao Milan, l’indiscrezione su Conceicao stupisce! Pensiero chiaro sul portoghese, retroscena da Milanello

Leao Milan, clamorosa indiscrezione sul pensiero di Sergio Conceicao: l’esterno portoghese è considerato il meno titolare dei 4 tenori

Intervenuto a Cronache di Spogliatoio, Pastore ha parlato così del momento del Milan:

PAROLE – «Joao Felix in questo è un giocatore molto interessante perché è uno di quelli di cui si sospetta “Parte forte, poi però lo aspettiamo”, e la sua carriera un po’ l’ha detto. Lì deve essere bravo il popolo milanista a proteggerlo, tant’è che io penso che dei 4 che giocheranno domani il meno titolare sia Leao in questo momento, anche perché Joao Felix ha bisogno di giocare sempre titolare in questa fase iniziare, e Leao per come è entrato anche a Empoli molto bene, secondo me Conceiçao lo intende come arma spacca partite nel secondo tempo».