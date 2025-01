Leao Milan, parole durissime di Cassano: «Si deve vergognare e vi spiego il motivo!». Le dichiarazioni dell’ex giocatore rossonero

Leao ha cambiato la finale vinta di Supercoppa Italiana dal suo Milan contro l’Inter per 2-3 grazie al suo ingresso in campo. Antonio Cassano, però, a Viva el Futbol l’ha attaccato pesantemente.

CASSANO SU LEAO – «Leao si deve vergognare per il suo comportamento avuto nei confronti di Fonseca. Dopo una vittoria dice che Conceiçao gli dà energia, doveva avere i cogl… di dire quello che pensa, non adesso o quando va in nazionale».