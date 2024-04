Leao Milan, Orlando analizza: «Centravanti? Pioli sta provando questa cosa ma per i rossoneri la vedo male»

Leao-Milan, Massimo Orlando, ex calciatore, ha commentato la scelta di Pioli di schierarlo centravanti nel derby

Ospite a TMW Radio, Massimo Orlando ha parlato così del derby:

PAROLE – «Sono appuntamenti storici, la vedo male per il Milan. L’Inter è più forte, ha avuto tempo per prepararla e il Milan arriva dalla delusione europea. Non credo si faranno sfuggire l’opportunità. Il Milan ha qualità per far male ma fossi un tifoso del Milan farei fatica ad andare allo stadio stasera. Leao centravanti? Prova qualcosa di diverso rispetto agli altri derby che l’Inter ha dominato. Ma come la metti metti, è l’Inter che sta meglio e le motivazioni fanno tutta la differenza del mondo».