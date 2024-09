Leao Milan, Ordine CONSIGLIA il portoghese: «Sarebbe MEGLIO se si concentrasse solo su QUESTA cosa»

Leao-Milan, Franco Ordine, noto giornalista, ha dato un consiglio all’asso portoghese del club rossonero: le dichiarazioni

Dalle colonne de Il Giornale, Franco Ordine ha commentato:

PAROLE – «Rafa Leao continua a essere protagonista di un’attività non calcistica che certifica poca serenità, a dispetto della prossima paternità. A Parma se la prese con un tifoso per qualche fischio meritato, a Roma il caso cooling break, poi la risposta a Di Canio. Non sarebbe il caso di dedicare le migliori energie alla professione e lasciare al club il compito di intervenire con chi confonde il ruolo di opinionista a quello di ultrà? E il Milan non dovrebbe recuperare l’antico stile e avere maggiore controllo sui giocatori?».