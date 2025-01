Condividi via email

Leao Milan, i numeri aggiornati realizzativi: il portoghese punta a questo grande traguardo. Le ultimissime sulla squadra rossonera

Rafael Leao, in questa parte di stagione, sembra in netta ripresa. Anche solo nella partita vinta contro il Como martedì sera ha messo la sua firma con il gol del vantaggio: i suoi numeri sono in crescita.

Fino ad ora, in tutte le competizioni, il numero 10 della squadra del Milan ha realizzato sette gol e sette assist. Il portoghese, dunque, punta alla doppia cifra e oltre.