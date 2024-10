Leao Milan, il figlio di Ibrahimovic svela: «E’ speciale, se dovessi riuscire a fare quello che fa lui sarei felice». Le parole sul portoghese

Maximilian Ibrahimovic, figlio di Zlatan che gioca nel Milan Primavera, ha fatto una rivelazione Leao. Queste le parole a Sportbladet sull’attaccante portoghese del Milan.

LE PAROLE – «Voglio essere me stesso. Ma se dovessi riuscire a fare tanto di quello che fa Leao sarei sicuramente felice. Quando lo vedo rimango davvero senza parole, è veramente speciale.

Non lo conosco personalmente, ma ci siamo allenati insieme qualche volta in prima squadra».