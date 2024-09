Leao Milan, CLAMOROSO dalla Spagna: Laporta aveva un PIANO per portare Rafa al Barcellona. I dettagli sull’attaccante

Laporta ha provato in ogni modo a convincere Leao a trasferirsi dal mercato Milan al Barcellona in estate.

A spiegarlo, dalla Spagna, è Bar Canaletes spiegando che il presidente del club blaugrana sperava di chiudere l’accordo con Nike per riuscire a pagare la cifra richiesta per Rafa. A tal proposito Laporta avrebbe anche mandato una comunicazione alla Liga che però non ha chiuso un occhio come per Olmo.