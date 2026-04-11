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HANNO DETTO

Leao, Hernanes senza freni: «Doveva andare via a braccetto con Theo»

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7 secondi ago

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Leao viene pesantemente punzecchiato da Hernanes a DAZN nel corso della trasmissione ‘Vamos’

Rafael Leao è in un momento di grande difficoltà, il numero 10 del Milan è stata aspramente criticato anche da Hernanes. Queste le sue parole:

DOVEVA ANDARE VIA «Per quello che Leao ha espresso e per la sua attitudine, secondo me lui doveva andare via già con Theo Hernandez. Insieme, a braccetto».

GLI MANCA SEMPRE QUALCOSA «Però pensavo che magari con Allegri potesse fare questo salto in più che tutti noi aspettiamo, perché è un talento incredibile. Però gli manca sempre qualcosa. Oggi era difficile, giocava in modo diverso. Però mancava qualcosa nella lotta».

PAZIENZA INFINITA «E infatti San Siro l’ha fischiato di brutto quando è uscito perché la pazienza è ormai finita con lui. Quando lui è presente si vede che fa colpi eccezionali. Ma quando è assente mentalmente non produce niente. Per la forza fisica che ha, anche per la buona tecnica… Non c’è il cervello da attaccante».

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