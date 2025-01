Leao Milan, Conceicao annuncia la sua assenza! Poi su Pulisic… Le ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera

Sergio Conceicao, nuovo tecnico del Milan, ha presentato la semifinale di Supercoppa Italiana di domani contro la Juve. Di seguito le sue parole rilasciate a SportMediaset su Rafael Leao e Pulisic.

INFORTUNATI – «Pulisic ha fatto con il gruppo, anche se qualche dolore c’è. Leao è fuori. Anche Musah è tornato adesso con il gruppo, vediamo che giocatori sono disponibIli seriamente. Sicuramente se questi possono andare sul campo non hanno i novanta minuti. Dobbiamo fare questa gestione e mettere in campo una squadra competitiva. I ragazzi hanno capito cosa dobbiamo fare per migliorare il loro rendimento».