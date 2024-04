Leao, non solo campo ma anche moda: idea capsule collection dedicata al portoghese

Non solo campo per Rafael Leao ma anche moda: il Milan starebbe pensando ad una capsule collection dedicata al portoghese

Domani per Rafael Leao ci sarà l’impegno in campo con il Milan contro la Roma in Europa League ma il portoghese è impegnato anche nel settore della musica e della moda:

in tal senso come riportato da Luca Bianchin il Milan lancerà a giorni una capsule collection dedicata al portoghese: t-shirt, maglia a maniche lunghe, felpa. Rafa, appassionato di moda, ha partecipato al design. Non è ancora ufficiale ma Leao ha inserito alcune immagini in un Instagram reel la scorsa settimana.