Leao al Gran Galà del Calcio: «È bello quando vinciamo a casa nostra. Sulle mie condizioni…». Le parole del rossonero

L’attaccante del Milan Leao ha parlato a SkySport a margine del Gran Galà del Calcio. Ecco le sue parole sulle sue condizioni e sullo stato della squadra.

CONDIZIONI – «Mi sento bene e non ho dolore però non si deve rischiare. Sto lavorando insieme allo staff medico ma non vogliamo rischiare perchè il campionato è lungo. Sto cercando di tornare al 100% per aiutare la mia squadra che sta facendo comunque bene».

RAPPORTO CON LA SQUADRA – «Cerco sempre di mettere la squadra in sensazioni positive. Buttare via la tanta pressione anche se è buona perchè i tifosi ci sostengono sempre. Cerco di dare un good mood alla squadra e aiutare chi è arrivato adesso. È bellissimo vedere quando la mia squadra sta bene e quando vinciamo a casa nostra».

SUL CAMPIONATO – «Il campionato è lungo. La mia squadra sta bene. Stiamo tornando a vincere a casa nostra e stiamo buttando fuori la pressione. Abbiamo preso giocatori con grandi qualità e anche se sono fuori sono sicuro che i miei compagni darebbero il 100% sempre».