Leao, il retroscena: è stato ad un passo dall'Inter. Poi...

Rafael Leao è stato vicino all’Inter nella sessione di mercato che ha regalato ad Antonio Conte Romelu Lukaku. L’aneddoto di Sky Sport

Che Leao sia stato nel mirino dell’Inter prima dello sbarco al Milan non è un mistero. Proprio l’attaccante portoghese, potenziale uomo-scudetto per Stefano Pioli.

Come riporta Sky Sport, I dirigenti interisti avevano parlato con Calenda ed erano riusciti ad arrivare al calciatore per primi, l’affare era chiuso ma saltò perché c’erano altre trattative aperte. Poi l’allenatore puntò tutto sull’arrivo di Lukaku, arrivò anche Lazaro in quel mercato lì e non si era chiuso per una cifra sui 30 mln.