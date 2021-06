Leao delusione con il Portogallo. Serve la consacrazione al Milan

Un Europeo under 21 sottotono per Rafael Leao che ha saltato la prima parte della competizione per infortunio

Subentrato al 94′ nei quarti di finale vinti ai supplementari contro l'Italia, titolare e sostituito dopo 60′ nella semifinale vinta contro la Spagna, e in campo dal minuto 46′ nella finale persa contro la Germania, Leao ha chiuso la competizione con zero gol fatti.

Apparizioni deludenti che dovranno presto essere dimenticate dal giovane attaccante portoghese alla ricerca della definitiva consacrazione con la maglia del Milan nella prossima stagione.