Leao da RECORD con il Milan: è l’unico ad esserci riuscito in Serie A! Quel dato trascina i rossoneri. I dettagli

Numeri da record di Rafael Leao con la maglia del Milan in questa stagione e per lo più il portoghese è l’unico a riuscirci in Serie A.

L’esterno rossonero è il calciatore che ha creato più chiare occasioni da gol per i compagni, ben tredici occasioni da gol, nella Serie A 2023/24. E’ l’unico ad avere questi numeri nel campionato italiano.