Il Milan valuta l’acquisto di una prima punta in vista della prossima stagione da poter affiancare a Zlatan Ibrahimovic, dipende da Leao

Il Milan valuta l’acquisto di una prima punta in vista della prossima stagione da poter affiancare a Zlatan Ibrahimovic, la scelta però dipenderà anche dalle prossime prestazioni di Rafael Leao. Secondo quanto riportato da Sky Sport infatti l’attaccante portoghese sarà il sicuro vertice avanzato dei rossoneri nella prossima gara di campionato contro il Genoa, l’occasione per l’ex Lille di dimostrare il proprio valore nel ruolo di prima punta.

Se la crescita di Rafael Leao dovesse continuare ad essere costante allora la dirigenza potrebbe anche prendere in considerazione l’idea di non acquisire un altro centravanti in estate. Per il resto gli obiettivi sono chiari: Vlahovic e Scamacca i nomi monitorati dalla dirigenza rossonera.