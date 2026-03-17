Leao, Moretto sul caso: «Di fatto è già rientrato. Lo ha riconosciuto»

Leao ha chiarito con tutti dopo quanto accaduto in Lazio Milan? Sulla questione interviene anche Matteo Moretto

Domenica sera, al momento dell’uscita dal campo, Rafael Leao è parso molto nervoso nei confronti del mister Massimiliano Allegri e anche verso i compagni di squadra. Quanto andato in scena nel corso di Lazio-Milan non è stato affatto gradito dalla dirigenza e dai compagni di squadra.

Nella giornata di oggi, in quel di Milanello, ci sarebbe stata una stretta di mano tra Leao e Pulisic, per chiarire la questione. In merito arrivano anche altre notizie. Ne ha parlato anche Matteo Moretto sul canale YouTube di Matteo Moretto.

CASO RIENTRATO – «Leao ha chiesto scusa ai compagni, alla dirigenza, insomma alla società. Quindi il caso Leao di fatto è già rientrato. Leao ha riconosciuto di aver sbagliato».

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