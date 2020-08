Leao: «Amo la mia squadra, ora un altro anno con questa maglia»

Autore di 34 minuti di gioco d’altissima qualità prima di uscire per infortunio, Rafael Leao ha festeggiato l’ultima vittoria del suo Milan in campionato. Ecco le sue parole: «Amo la mia squadra, un altro anno con il Milan sta arrivando».

Una conferma alla sua permanenza in rossonero anche nella prossima stagione arriva dunque dallo stesso Rafael Leao.

@acmilan love My team 🔴⚫️

1year with Milan more to come pic.twitter.com/5fOYKIYib5

— Rafael Leão (@RafaeLeao7) August 1, 2020