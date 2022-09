Le favorite del campionato di Serie A 

Il calcio appassiona milioni di italiani e, allo scoccare della prima ora del campionato di Serie A 2022/2023, i tifosi non hanno potuto fare altro che rimanere incollati davanti allo schermo per seguire le vicende della propria squadra del cuore e non solo. Sin da prima che la Serie A scaldasse i motori, i pronostici sono fioccati, tra chiacchiere da bar, forum di discussione, articoli dedicati e, ovviamente, pronostici sportivi. Gli appassionati di calcio non possono fare a meno che sognare la propria favorita sul tetto d’Italia.

Ciò nonostante, prevedere le dinamiche del campionato o, almeno tentare, sulla base delle consapevolezze maturate nel tempo, è sempre divertente. Ricordiamo, comunque, che nell’ultima stagione calcistica il Milan sia riuscito a trionfare, strappando lo scudetto all’Inter dopo ben undici anni di attesa. Si è trattato di un periodo buio per i Rossoneri, culminato con la vittoria in campionato la stagione scorsa. A pochi mesi dalla fine del Campionato precedente, però, la Serie A è già pronta a tornare.

I Mondiali che terranno impegnati i titolari con le rispettive Nazionali hanno spinto ad un’anticipazione del torneo, complice una lunga pausa invernale che renderà ancor più intensa la seconda parte di Campionato. Ci saranno match oltremodo competitivi ed è proprio per questa ragione che i veri tifosi desiderano seguire passo dopo passo le dinamiche dei propri team preferiti. Nelle prossime righe andremo a scoprire le quote campionato Serie A più gettonate, sapendo quanto le previsioni appassionino i tifosi, celebrità comprese. Infatti, anche Jo Squillo si è divertita nel fare qualche pronostico in questa intervista rilasciata a L’Insider.

Un inizio di Campionato scoppiettante

La nuova stagione di Serie A è iniziata davvero da poco. Già la prima giornata di campionato, però, ha avuto modo di catturare l’attenzione dei tifosi, con le principali squadre italiane a dare spettacolo allo stadio. La stagione è iniziata nel migliore dei modi. Le prime otto classificate si sono già guadagnate una vittoria. Si tratta della prima volta in cui un fenomeno del genere interessa la Serie A.

A rendere ancor più avvincenti le dinamiche della stagione 2022/23 di Serie A ci sono le intraprendenti new entry, tra cui il Lecce, la Cremonese ed il Monza. Visto l’andamento in calciomercato di quest’ultimo, ci si aspetta grandi cose dal team e, chissà che non riesca a dare del filo da torcere anche alle più competitive big italiane.

Quote di Serie A 2022/23

Sebbene sia iniziato da poco tempo, gli esperti ed i principali siti di scommesse online hanno già alcuni interessanti pronostici riguardanti la nuova stagione di campionato, provenienti principalmente dal torneo precedente e dalle ultime fasi del calciomercato. Sembrerebbe che le predilette per lo scudetto, attualmente, siano Inter e Juventus, seguite a ruota dalla campionessa in carica milanese e la Roma, allenata da Mourinho.

Le quote avvalorano queste speculazioni. Secondo Eurobet la favorita in assoluto per questa stagione sarebbe la Juventus, che arriva a 2.60. Arriva, successivamente, l’Inter a 2.70 ed il Milan a 4.00, parimerito con la Roma. Gli altri bookmaker consegnano valori leggermente diversi, con Juve e Inter a 3.00 e Roma a 6.00. Sembrerebbe, quindi, che placando le lacune dello scorso anno, la Juventus potrebbe riprendere la corsa allo scudetto, rubatogli dall’Inter due stagioni fa.

Anche quest’ultima squadra, però, vanta una rosa invidiabile, decisamente difficile da intimidire e forte di un numeroso ventaglio di alternative, più Dybala e Wjinaldum, con cui sembrerebbe essere rinata. Insomma, proteggere il titolo, per il Milan, non sarà un’impresa facile. Scopriremo come si comporterà la squadra di Pioli e quanto competitive le altre big italiane saranno nel corso della stagione.