BUFFON – Lazzari è stato squalificato per aver bestemmiato nel corso dell’ultima partita. Il Giudice sportivo ha applicato il regolamento sanzionando il terzino della Lazio. Lo stesso trattamento era stato riservato a Skriniar nella scorsa stagione, in occasione di Inter-Sassuolo.

Sui social ci sono stati diversi commenti che hanno sottolineato come Buffon non sia mai stato squalificato in passato per il medesimo motivo.