Lazzari su Allegri: «Voleva portarmi al Milan». Le dichiarazioni. Segui le ultimissime sui rossoneri

Andrea Lazzari ha rilasciato un’interessante intervista ai microfoni di Fanpage. Lazzari ha ripercorso le tappe fondamentali della sua carriera, soffermandosi in particolare sugli anni trascorsi in Sardegna e sul rapporto speciale con alcune figure iconiche che oggi gravitano nell’orbita dei rossoneri.

Il rapporto con Massimiliano Allegri: un binomio vincente

Uno dei temi centrali della chiacchierata è stato il legame con Massimiliano Allegri che ha forgiato il talento di Lazzari durante il comune percorso a Cagliari.

ALLEGRI – «Con Allegri ho fatto veramente il salto di qualità, tanto che a fine anno lui è andato al Milan e si vociferava che potesse portarmi lì. Alla fine, non se n’è fatto nulla e non ho mai saputo il motivo. Forse non era un vero interesse o forse il Presidente Cellino ha chiesto troppo, ma – ecco – forse tornando indietro una telefonata gliela farei. Magari non sarebbe cambiato nulla, ma quanto meno non avrei questo rimpianto. Lui mi ha insegnato che il calcio è una cosa seria: fino a quel momento lo vivevo ancora come un gioco. Mi ha fatto capire che quelle due ore di allenamento erano sacre, poi fuori si poteva anche scherzare».