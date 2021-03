Lazio Torino non finisce qui: ecco le intenzioni del club biancoceleste

I dettagli della decisione del Giudice Sportivo in riferimento alla mancata disputa del match tra Lazio e Torino

Sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, l’analisi della decisione del Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea di non avallare il 3-0 a tavolino a favore della Lazio, e quindi incaricare la Lega Serie A di predisporre una data per il recupero.

Per il Giudice Sportivo l’assenza del club granata all’Olimpico è stata motivata da «causa di forza maggiore, chiara e inequivocabile». La data del recupero potrebbe essere il 7 aprile in caso di eliminazione della Lazio dalla Champions League, ma il club biancoceleste non si arrende, e in una nota del portavoce Roberto Rao annuncia di adire per vie legali.