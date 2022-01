Lazio, ottimismo per Miranchuk: ecco cosa manca per la chiusura

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Aleksej Miranchuk è l’obiettivo numero uno per il reparto offensivo della Lazio: ecco le ultime sulla trattativa tra Lazio e Atalanta

Prosegue il pressing della Lazio con l’Atalanta per Aleksej Miranchuk. Secondo quanto riporta Sky Sport, tra i due club ci sono stati contatti anche in mattinata ma al momento non c’è ancora l’accordo per il trasferimento del calciatore russo nella capitale.

Il club biancoceleste confida di chiudere per Miranchuk visto che il club orobico ha definito l’arrivo di Mihaila.