Lazio Milan, Trevisani CRITICA Fonseca: «Sbagliate le scelte, Parma aveva detto ALTRO. Al posto suo...»

Lazio-Milan, Riccardo Trevisani, noto giornalista, ha criticato le scelte di Paulo Fonseca: le sue dichiarazioni

Ospite a Pressing, Riccardo Trevisani ha parlato così di Lazio-Milan:

PAROLE – «Hanno detto che non sono andati in panchina perchè erano appena entrati, ma dalle immagini si vede che stavano bevendo, quindi in pratica stavano facendo un cooling break per conto loro. E’ un cosa che non si fa, non si deve fare ed è loro responsabilità. Per quanto riguarda la situazione in generale, il tutto inizia da Parma dove ci sono cinque giocatori da 4 in pagella, cioè Theo, Loftus-Cheek, Okafor, Calabria e Leao. Il portoghese però a Parma fa sue assist nel primo tempo e poi quello a Pulisic per il gol nel secondo tempo. Sono stati fatti fuori lui e Theo, alla terza giornata, senza partite di coppa in mezzo. Non è una grande mossa tenere fuori i due più forti della squadra. Anche perchè non è che a Parma gli altri hanno fatto bene. E la partita dopo pagano solo i più forti? Dove vuoi andare così? Nella sua carriera, Fonseca ha avuto un solo giocatore forte forte forte, cioè Dzeko, con cui ha litigato e tolto la fascia di capitano. Forse non è il massimo per trattare con i campioni».