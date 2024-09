Lazio Milan, Di Canio DISTRUGGE Leao e Theo Hernandez: «Hanno DELEGITTIMATO Fonseca, ai miei tempi li avrebbero ATTACCATI al muro». Clamorosa SFURIATA – VIDEO

Lazio-Milan, Paolo Di Canio, ex di entrambe le squadre, ha fortemente criticato il comportamento di Leao e Theo Hernandez

Intervenuto a Sky, Paolo Di Canio, ex Milan, ha fortemente criticato l’atteggiamento di Leao e Theo Hernandez:

Un Di Canio MAGISTRALE (cosa mi tocca dire) demolisce Theo e Leao con una sottile similitudine sul calcetto al dopolavoro



PAROLE – «Theo Hernandez e Leao ai miei tempi li avrebbero attaccati al muro e presi a cazzottoni! Adesso sento i buonisti dire che sono ragazzotti così… da 8 milioni a stagione! Al Milan! Ma stiamo scherzando? Se una cosa del genere succede al dopolavoro… anche coi miei amici che stiamo cazzeggiando e stiamo lì a giocare, se uno si mette lì con la pancia in disparte io gli dico: “ao’ che stai facendo ma vieni qua tra di noi. E si paga 10 euro per il campo… adesso non voglio fare populismo ma questa cosa è una vergogna! Cioè il capitano si mette là a parlottare, come a dire: “ma vedi questo…” È delegittimazione! Il mister, i compagni di squadra declassati da quell’atteggiamento… Questa è una vergogna! È un modo per delegittimare!».