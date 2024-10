Lazio Genoa 3-0: Baroni affonda Gilardino. Pareggio per 2-2 tra Monza e Venezia

Lazio Genoa 3-0: i biancocelesti volano schiantando il Grifone all’Olimpico. Pari per 2-2 tra Monza e Venezia. Il resoconto

La Lazio continua a volare battendo, nella sfida giocata alle 15 all’Olimpico, 3-0 il Genoa dell’ex Milan Alberto Gilardino. A segno Noslin, Pedro e Vecino nel finale.

La gara dello U-Power Stadium tra Monza e Venezia termina 2-2. Tutti i gol nel primo tempo: per due volte gli ospiti sono andati in vantaggio, per poi essere raggiunti dai brianzoli. Le firme: Ellertsson al 15′, Kyriakopoulos al 23′, Svoboda al 39′, Djric al 44.