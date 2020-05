L’Arsenal chiede troppo per Torreira, solo con Kessie si può sbloccare

Lucas Torreira è stato un obiettivo di mercato già la scorsa estate. I rossoneri hanno una carta da giocare per convincere i Gunners

Lucas Torreira è stato un obiettivo di mercato già la scorsa estate. Poi il giocatore aveva deciso di puntare sull’Arsenal per giocarsi le proprie possibilità. Ad un anno di distanza sono cambiate le cose. Innanzitutto il regista non è più così convinto di rimanere a Londra e strizza l’occhio alla Serie A. In secondo luogo i rossoneri hanno una carta da giocare per convincere i Gunners: Frank Kessie. L’ivoraino è un obiettivo di mercato dei londinesi che puntano a rinforzare il centrocampo senza fare spese folli (non verrà riscattato Dani Ceballos). Per il Milan l’unica possibilità di arrivare a Torreira è proprio Kessie per abbassare la valutazione dell’ex Sampdoria.