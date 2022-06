Lang: «Le mie dichiarazioni? Sono me stesso, un po’ uno showman». Le parole dell’attaccante del Brugges e obiettivo del Milan

Noa Lang ha rilasciato qualche parola al termine del match tra Olanda e Galles. L’attaccante, obiettivo di mercato del Milan, ha risposto in riferimento a queste sue recenti dichiarazioni: «Ho scaldato il calcio del Belgio. Ve lo dico io: quando me ne sarò andato, mancherò. Ho dato colore al calcio, la prossima stagione piangerete e pregherete che ci sia un nuovo Noa Lang in Jupiler Pro League.»

Questo il suo commento a NOS: «Per me è stata un’occasione per mettermi in mostra contro un avversario tosto. Chiaramente non è stata la mia miglior partita. Ma abbiamo vinto ed è quello che conta. Molte persone possono ridere delle cose che dico. Io sono così. Sono un po’ uno showman. Come ho detto, sono me stesso e dico quello che penso. Sarebbe noioso se tu non potresti essere te stesso, vero?!»