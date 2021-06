La Juventus ci prova per Romagnoli, accordo a costo zero per gennaio?

La Juventus ha guardato con attenzione l’evolversi dei casi Donnarumma e Calhanoglu al Milan. Ora punta tutto su Romagnoli a zero

La Juventus ha guardato con attenzione l’evolversi dei casi Donnarumma e Calhanoglu al Milan. Da circa un anno i bianconeri seguono Alessio Romagnoli per ringiovanire la difesa con un centrale italiano. Le prestazioni negative di Demiral avrebbe spinto Allegri a chiedere l’acquisto del capitano del Milan.

Ci sono due opzioni in ballo. Un’offerta di circa 10-15 milioni per chiudere l’affare in tempi brevi, oppure un accordo direttamente con il giocatore a gennaio. Come noto, Romagnoli potrà firmare da svincolato a partire dalla prossima sessione di calciomercato., ripercorrendo le orme di Donnarumma e Calhanoglu.