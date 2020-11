La critica di Boas a Maldini conferma la trattativa per Thauvin

Villas Boas non le ha mandate a dire a Paolo Maldini. Ma intanto conferma la trattativa per Thauvin al Milan

Villas Boas non le ha mandate a dire a Paolo Maldini. Le dichiarazioni del dirigente rossonero su Thauvin non sono piaciute al tecnico del Marsiglia. Fin qui nulla di strano, parlare di un giocatore tesserato per un altro club può sempre infastidire.

Tuttavia, le parole dell’allenatore del Marsiglia sembrano confermare la trattativa e il giocatore. Boas in conferenza stampa ha dichiarato: “Cosa succederebbe se si incontrassero Milan e Marsiglia in Europa League?”. In effetti questa frase ha un senso solo se Thauvin si immagina con la casacca rossonera (vedi il caso De Vrij tra Lazio e Inter).

Indirettamente quindi arriva un’ulteriore conferma sull’operazione che potrebbe regalare a costo zero un attaccante a Stefano Pioli. Per le dichiarazioni di Villas Boas clicca qui.