Kulusevski: «Ibrahimovic è un campione. Spero torni in Nazionale»

Dejan Kulusevski, attaccante della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la partita contro il Sassuolo

Dejan Kulusevski, intervenuto a Sky nel post partita di Juventus-Sassuolo, ha parlato anche del suo connazionale Zlatan Ibrahimovic.

Kulusevski, qui puoi leggere tutte le dichiarazioni, ha detto: «Noi ci scriviamo poco. Lui è un idolo per me, nessuno ha fatto le cose che ha fatto lui. È un campione, quando parla bene di me mi fa lavorare ancora di più. Spero davvero che torni in Nazionale per l’Europeo. Quindi ‘Vieni Ibra’».