Krunic via dal Milan? Dal 2019 a oggi rendimento in calo, il dato

Via a gennaio? Tra i giocatori che potrebbero salutare il calciomercato Milan c’è Krunic. Il rendimento del bosniaco dal 2019 ad oggi è in calo:

dopo il suo primo anno in rossonero in cui aveva raccolto 18 presenze e 1 assist nella stagione successiva è entrato di più negli schemi rossoneri con 38 presenze con 2 gol e 3 assist. Nell’ anno dello scudetto ha incominciato a vedere meno il campo 35 presenze e 1 assist. Il ritorno al gol nel 2022-23 in 34 presenze poi il calo quest’ anno appena 686′ giocati, ne assist ne gol e una condizione fisica inferiore ai compagni di reparto come ammesso dallo stesso Pioli più volte in conferenza.

Ora potrebbe salutare i rossoneri con Fenerbahce e Lione interessate.