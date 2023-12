Krunic Milan, addio a gennaio? Un club francese ci pensa: la situazione

Krunic Milan, addio a gennaio possibile? Una squadra francese ci pensa, ed è pronta ad intervenire sul calciomercato

Il futuro di Rade Krunic potrebbe essere lontano dal Milan. Dopo essere rimasto in estate, nonostante le tante richieste recapitate sul tavolo dei dirigenti rossoneri, adesso la situazione relativa al centrocampista bosniaco è totalmente mutata. I rossoneri aprirebbero ad una sua cessione a gennaio.

Tra i club che starebbero pensando ad un suo acquisto c’è anche il Lione, che già in estate si era fatto avanti per lui. Come riferisce L’Equipe, il club francese è in leggera ripresa in campionato e per la prossima sessione di calciomercato avrebbe in mente di investire circa 50 milioni di euro: una parte di essi potrebbe servire per l’acquisto del rossonero.