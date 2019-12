Krunic al posto di Kessie, Pioli pensa al cambio contro l’Atalanta

Stefano Pioli potrebbe riproporre Rade Krunic titolare nella prossima partita. Contro l’Atalanta il Milan ha bisogno di un giocatore duttile

Stefano Pioli potrebbe riproporre Rade Krunic titolare nella prossima partita. Contro l’Atalanta il Milan ha bisogno di un giocatore duttile e abile negli inserimenti come il bosniaco, in panchina nell’ultimo match contro il Sassuolo.

L’assenza di Theo Hernandez e Lucas Paquetà toglie un po’ di fantasia ai rossoneri. Pioli è indeciso di dare fiducia a Kessie (a Bergamo contro la propria ex squadra) oppure optare per un centrocampo con più qualità per sopperire alla mancanza di Theo. Al momento Krunic sembra in netto vantaggio nel ballottaggio con l’ivoriano.