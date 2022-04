Koulibaly non si arrende: «Crediamo ancora allo scudetto»

Kalidou Koulibaly, difensore del Milan, crede ancora alla vittoria dello scudetto nonostante la sconfitta di oggi con la Fiorentina

Kalidou Koulibaly ha parlato a DAZN dopo Napoli-Fiorentina.

«Sappiamo che la Fiorentina è una squadra forte che crea tante occasioni anche se da tanto non vinceva. Dopo l’1-1 volevamo fare subito il secondo gol perché eravamo veramente in una buona dinamica. Peccato che non l’abbiamo fatto e abbiamo subito altri gol, ma la stagione è ancora lunga e ancora ci credo. Mancano ancora 6 partite e può succedere di tutto, ma è vero che dobbiamo vincere le partite in casa come facciamo fuori. Abbiamo perso tanti punti al Maradona e questo i tifosi non lo meritano».

