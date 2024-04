Kotarski Milan, occhi puntati sul “nuovo Maignan”. Le ultimissime sulle possibili mosse dei rossoneri sul mercato

In casa Milan continua a tenere banco il tema legato al possibile rinnovo di Mike Maignan. Una situazione di incertezza che spinge il club rossonero a cercare eventuali sostituti.

Secondo quanto riportato dal portale Sportime, Moncada di recente sarebbe stato in Grecia per visionare Dominik Kotarski, estremo difensore che si sta mettendo in mostra tra i pali della porta del Paok. Sul classe 2000, ovviamente, c’è già parecchia concorrenza.