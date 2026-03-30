Kostic Milan, svelate le cifre dell’operazione: tra parte fissa e bonus. I dettagli!

Kostic Milan – Matteo Moretto su X ha rivelato nel dettaglio quali sono le cifre dell’operazione legata al classe 2007

Il Milan ha già chiuso un colpo per il futuro. Si tratta di Andrej Kostic, attaccante montenegrino classe 2007. Ha già svolto le visite mediche con i rossoneri, dall’anno prossimo farà parte della rosa di Milan Futuro e avrà chance anche in prima squadra.

L’idea è dunque quella di proseguire in un progetto in cui viene data una certa importanza ai giovani. Per quanto riguarda l’affare Andrej Kostic, Matteo Moretto sul suo account X, ha riportato maggiori dettagli in merito ai costi dell’operazione.

Queste le cifre dell’operazione: 3.5 milioni di euro più 4.5 di bonus più una % su futura vendita. Un investimento da circa 8 milioni di euro, nella speranza che sin da subito possa diventare una pedina utile per Massimiliano Allegri o per chiunque siederà sulla panchina rossonera.

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