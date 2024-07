Koopmeiners Milan, una big LANCIA l’assalto! Diavolo più LONTANO, gli aggiornamenti

Koopmeiners-Milan, il centrocampista è più lontano: la Juve prepara l’assalto ufficiale all’olandese dell’Atalanta. I dettagli

Come scrive la Gazzetta dello Sport, la Juve ha fatto partire l’assalto a Teun Koopmeiners, centrocampista accostato anche al calciomercato Milan nelle scorse settimane e grande obiettivo dell’estate considerato l’uomo giusto per far compiere il salto di qualità a una squadra che vuole tornare a lottare per grandi traguardi.

Giuntoli proverà a sfruttare l’accordo ormai raggiunto con l’agente del giocatore, con il tuttocampista che potrebbe essere liberato dall’Atalanta dopo l’acquisto di Zaniolo. Le offerte attese dalle altre big non sono mai arrivate e da Torino lavorano a fuoco lento per completare l’acquisto. Prima però serviranno le cessioni, visto che l’ex AZ viene valutato sempre 60 milioni.