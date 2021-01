Koné, ad un passo dal Borussia Monchengladbach: richieste soddisfatte

Koné, ad un passo dal Borussia Monchengladbach: richieste economiche soddisfatte da parte del club tedesco, rispetto al Milan un passo indietro

ALLA FINE AL BORUSSIA- “Il diciannovenne centrocampista del Tolosa- si legge a pag. 6-proprio in queste ore sta per raggiungere l’intesa con il Borussia Monchengladbach per una cifra superiore ai 10 milioni di euro”.

6 MILIONI DAL MILAN- “Secondo i parametri indicati dai vertici rossoneri- prosegue la rosea- il suo acquisto era stato valutato intorno ai 6milioni, non un euro di più. E in queste settimane gli uomini di Ivan Gazidis non sono mai caduti nella trappola dell’asta”.

MILAN FERMO- Milan fermo non nei movimenti ma nelle intenzioni, c’è un budget per il mercato in entrata da rispettare, non è possibile sforare anche perchè sarebbe tre i reparti da ampliare: difesa, mediana ed attacco. Il colpo più probabile ad oggi sembrerebbe quello di Simakan dello Strasburgo, per il quale è in programma un vertice la prossima settimana.