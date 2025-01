Kolo Muani Milan, l’ingaggio ostacolo principale! Ecco quanto percepisce l’attaccante, questa la possibile formula dell’operazione

Kolo Muani Milan, i rossoneri interessati al prestito dell’attaccante del PSG ma l’ostacolo principale è l’ingaggio: i dettagli

Come riferito da calciomercato.com, per l’arrivo nel calciomercato Milan di Kolo Muani a gennaio è quello legato all’ingaggio:

PAROLE – «L’idea della Juventus è quella di provare a prenderlo in prestito per andare a coprire quella casella di vice Vlahovic per la quale al momento Milik non dà ancora garanzie dal punto di vista fisico; il Milan ha più o meno lo stesso piano dei bianconeri: a gennaio non vorrebbero fare grandi investimenti in attacco, puntano quindi anche loro a un prestito. L’ostacolo sul quale bisogna trovare un accordo è l’ingaggio di Kolo Muani, che al Psg guadagna circa 8 milioni di euro netti a stagione».