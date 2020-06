Kluivert e Mhkitaryan recuperano, Fonseca indeciso

Fonseca, tecnico della Roma, ha parlato della prossima sfida che attende i giallorossi contro il Milan

Fonseca, tecnico della Roma, ha parlato della prossima sfida che attende i giallorossi contro il Milan: «E’ molto positivo avere quasi tutti i giocatori pronti per giocare. Ho la possibilità di cambiare partita per partita. Io non posso pensare solo alla partita che ci aspetta ma anche a quella dopo ancora che giocheremo. Abbiamo solo due giorni di riposo. Devo pensare anche alla squadra per tre giorni dopo. Quando tutta la squadra è pronta per giocare, è più facile per me scegliere. Kluivert? Non ha giocato la scorsa partita per un affaticamento. Ora è pronto per giocare. Vediamo. Anche Mkhitaryan aveva solo un affaticamento, ma domani sarà in campo. Pau Lopez ha fatto un recupero normale, ora ha iniziato ad allenarsi con noi, ma non scenderà in campo per questa partita. Sarà pronto per la prossima.»