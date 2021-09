Klopp a Sky: «Abbiamo vinto con merito, sono soddisfatto»

Klopp ha analizzato la sfida vinta per 3-2 contro il Milan ad Anfield: soddisfazione per il tedesco per una vittoria definita meritata

Jurgen Klopp, intervenuto ai microfoni di Sky al termine di Liverpool-Milan, ha analizzato la gara:

«Noi siamo partiti in maniera incredibile con grande intensità. Non abbiamo concesso nulla poi siamo stati puniti poco prima dell’intervallo senza rimanere organizzati difensivamente. A campo aperto Fabinho va in difficoltà. Non ho comunque mai avuto la sensazione di non poter rimontare. Abbiamo segnato due goal meravigliosi vincendo meritatamente».