Kjaer e il suo cuore a metà: «Grazie a tutti per gli auguri» – FOTO

Simon Kjaer ringrazia attraverso i propri account social tutti i propri fan per gli auguri ricevuti per i suoi 32 anni

Simon Kjaer ringrazia attraverso i propri account social tutti i propri fan per gli auguri ricevuti per i suoi 32 anni: «Grazie per tutti i tuoi calorosi auguri di compleanno ieri. Mille grazie a tutti – grazie a tutti».

Un post che ritrae il cuore diviso a metà per il centrale che è ora impegnato con la Nazionale danese ma che non dimentica di ringraziare il Milan, squadra nella quale si è rilanciato ad altissimi livelli.