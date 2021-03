Compleanno Kjaer: gli auguri del Milan al difensore danese

In un anno è diventato una colonna della difesa rossonera, a cui ha portato esperienza, solidità e sicurezza. Simon Kjær oggi compie 32 anni: è in rossonero dal gennaio 2020 e si è imposto fin dalle sue prime uscite, come se fosse parte di questa squadra da anni. In un anno è stato un protagonista importante della crescita di questo gruppo: buon compleanno Simon!